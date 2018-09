Kiel: Küchenbrand - Bewohnerin rettet sich zu Nachbarn

von shz.de

12. September 2018, 10:13 Uhr

Kiel (ots) - Vergangene Nacht meldete eine Bewohnerin eines

Mehrfamilienhauses in der Preetzer Straße Feuer in ihrer Wohnung im

3. OG. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, die Wohnung ist

derzeit nicht mehr bewohnbar.



Gegen 00:40 Uhr wurde die 23-jährige Frau durch den Rauchmelder in

ihrer Wohnung auf den Brand in ihrer Küche aufmerksam. Nach

Alarmierung der Feuerwehr konnte sie sich rechtzeitig in eine

Nachbarwohnung retten.



Brandursache ist noch unbekannt. Personen wurden glücklicherweise

nicht verletzt. Weitere Anwohner waren von dem Brand nicht betroffen.



