Kiel/Kronshagen: Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Person

28. Juni 2018, 19:54 Uhr

Kiel/Kronshagen (ots) - Die Kriminalpolizei Kiel bittet um die

Mitfahndung nach einer vermissten Person.



Gesucht wird Frank Spaeth. Er bedarf dringend ärztlicher Hilfe.



Herr Spaeth ist 55 Jahre alt, ca. 165 cm groß und leicht

untersetzt. Er hat kurze graubraune Haare Er hat keine Zähne und

humpelt stark. Seine Oberbekleidung soll braun oder grau sein.



Herr Spaeth ist geistig behindert und wurde am 26.06.2018, um

10:00 Uhr das letzte Mal in Kronshagen, im Eichkoppelweg 74, gesehen.



Wer Frank Spaeth gesehen hat oder Hinweise zu seinem

Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeiruf 110

in Verbindung zu setzen.









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell