Kiel: Kripo sucht nach Raub Zeugen

07. November 2018, 15:22 Uhr

Kiel (ots) - Heute soll es um 10:00 Uhr in der Straße "Am

Germaniahafen" zu einem Raub gekommen sein. Drei unbekannte Männer

sollen einen 27-jährigen Mann beraubt haben.



Die ermittelnde Kriminalpolizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Sie

nimmt unter der Telefonnummer 0431-160 3333 Hinweise jederzeit

entgegen.



Die Tatverdächtigen wurden folgendermaßen beschrieben:



Tatverdächtiger 1 Männlich, ca. 180 cm, normale Statur, Alter

unbekannt, ca. 65 - 70 kg, syrisches oder marokkanisches

Erscheinungsbild, Kapuze auf dem Kopf, daher keine Angaben zu den

Haaren, grauer Schal vor dem Gesicht (Mund und Nasenpartie waren

verdeckt), dunkle Jeans (vmtl. schwarz/blau), dunkle Jacke

(dunkelblau) mit Fellkapuze.



Tatverdächtiger 2 Männlich, 180 cm, ca. 24-25 Jahre alt, sehr

schmale Statur, ca. 50 kg schwer, syrisches oder marokkanisches

Erscheinungsbild, schwarze Haare, "Afro-Look" (gelockte Haare), kurze

Haare, schmales Gesicht, kleine Nase, spitzes Kinn, leicht

heruntergezogen, dunkle Augen, dunkelgrüne, lange Jacke (eher Parka),

Camouflagehose (grün, schwarz), Winterboots (Farbe nicht bekannt)



Tatverdächtiger 3 Männlich, ca. 185 cm, 18-19 Jahre alt, syrisches

oder marokkanisches Erscheinungsbild, schmale Figur, sehr sportlich

gekleidet, Jogginghose (dunkle Farbe), Joggingjacke (dunkle Farbe),

schwarz-grauer Rollkragenpullover, dunkle, kurze Haare.



Oliver Pohl









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell