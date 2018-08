Kiel: Kriminalpolizei ermittelt nach zwei Raubtaten

von shz.de

08. August 2018, 14:33 Uhr

Kiel (ots) - Montagabend und in der Nacht von Dienstag auf

Mittwoch ist es in Gaarden zu Straßenraubtaten gekommen. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach

Zeugen.



Montag befand sich eine 54 Jahre alte Frau, die auf einen Rollator

angewiesen ist, gegen 23:40 Uhr vom Vinetaplatz auf dem Heimweg, als

sie in Höhe Elisabethstraße 50 bei der dortigen Apotheke von einem

Mann zu Boden geschubst worden sei. Der unbekannte Täter habe sie

danach getreten und ihr Handy und Bargeld geraubt. Anschließend soll

er in unbekannte Richtung geflüchtet sein.



Die gehbehinderte Frau beschrieb den Täter als etwa 25-30 Jahre

alt und etwa 180cm groß. Er soll braune Augen, kurze, dunkle Haare

haben und einen Drei-Tage-Bart getragen haben. Bekleidet soll er mit

einem dunklen T-Shirt, einer blauen Latz-/Arbeitshose und schwarzen

Schuhen gewesen sein. Er hatte ihren Angaben zufolge einen leichten

Akzent und könnte osteuropäischer Herkunft sein.



In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist kurz nach Mitternacht

ein 39-Jähriger nach eigenen Angaben in der Nähe des Vinetaplatzes,

im Bereich der Durchgangspassage zum Karlstal von zwei ihm

unbekannten Männern überfallen worden. Er sei von ihnen zu Boden

gedrückt worden. Anschließend raubten sie sein Handy und seine

Geldbörse und flüchteten zu Fuß in Richtung des dortigen Parkhauses.



Er beschrieb den ersten Täter als etwa 25 Jahre alt, 175cm groß

und von kräftiger Statur. Der Mann soll mit einem langärmligen, hell-

und dunkelgrau gestreiften Shirt, Jeans und einer braunen Mütze

bekleidet gewesen sein. Der Mittäter soll gleich alt sein und ein

grünes T-Shirt und eine Jeans getragen haben. Der 39-Jährige

beschrieb die Täter als Südländer.



Das Kommissariat 13 der Kieler Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer Angaben zu den

Taten beziehungsweise Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter

0431 / 160 3333 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.



Matthias Arends









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell