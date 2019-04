Kiel / Kreis Plön: Wie war noch mal unsere Nummer?

von shz.de

18. April 2019, 10:03 Uhr

Kiel / Kreis Plön (ots) - Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf

hin, dass die 110 bei akuten Anlässen und Beobachtungen die erste

Wahl ist. Über den Polizeiruf 110 ist die Einsatzleitstelle

erreichbar, die umgehend Streifenwagen an den entsprechenden Ort

senden kann.



In der Vergangenheit ist häufiger dazu gekommen, dass Bürger sich

direkt bei "ihren" Dienststellen gemeldet haben. Dies ist zwar

prinzipiell in Ordnung, kann in akuten Fällen aber zu Verzögerungen

führen.



Zu Verzögerungen führen auch E-Mails, in denen aktuelle

Beobachtungen mitgeteilt werden. Es ist nicht gewährleistet, dass

Mails sofort gelesen werden. Gleiches gilt für Nachrichten an unsere

Facebook-Seite "Polizei Kiel und Plön".



In einem Extremfall rief eine Frau den Leiter des Kieler

Bezirksreviers an, um einen in diesem Moment stattfindenden Einbruch

in ihr Wohnhaus zu melden. Die Nummer hatte sie zuvor über eine

Internet-Suchmaschine ermittelt. Der Dienstellenleiter wählte

anschließend selbst die 110, damit umgehend Wagen in den Bereich

geschickt werden konnten. Der Einbruch entpuppte sich

glücklicherweise als Fehlalarm.



In einem anderen Fall wandten sich Mitarbeiter einer

Jugendeinrichtung ebenfalls direkt an einen Dienststellenleiter, da

sie sofortige polizeiliche Hilfe benötigten, weil in den

Räumlichkeiten randaliert wurde. Auch hier nutzte er die 110, damit

prompte Maßnahmen eingeleitet werden konnten.



Nur die Einsatzleitstelle weiß stets, wo sich die Streifenwagen in

Kiel und im Kreis Plön befinden. Die Mitarbeiter können dadurch

disponieren, welche Wagen am günstigsten stehen und diese an den

Einsatzort entsenden. Dadurch ist gewährleistet, dass die Polizei auf

dem schnellsten Wege eintrifft. Deshalb: 110!



Matthias Arends









