Kiel / Kreis Plön: Ruhige Einsatzlage über die Feiertage

von shz.de

26. Dezember 2018, 12:13 Uhr

Kiel / Kreis Plön (ots) - Die Weihnachtsfeiertage sind für die

Beamten der Polizeidirektion Kiel insgesamt eher ruhig und besinnlich

verlaufen. Es kam zu keinen besonderen Einsatzlagen.



Die Polizisten arbeiteten im Zeitraum vom 24. Dezember, 12.00 Uhr,

bis zum heutigen Morgen, 06.00 Uhr, insgesamt 246 Einsätze ab. Davon

entfielen 188 auf das Stadtgebiet Kiel und 58 auf den Kreis Plön. Im

vergangenen Jahr waren die Polizisten 215x in Kiel und und 70x im

Kreis Plön eingesetzt.



Ein 21-Jähriger verbrachte den Rest der Nacht von Dienstag auf

Mittwoch im Polizeigewahrsam. Gegen 05 Uhr meldeten sich Anwohner der

Kieler Gutenbergstraße und teilten mit, dass eine Personengruppe

herum schreie und eine Person aus der Gruppe gegen Autos treten

solle. Als die Beamten die Gruppe kontrollierten, leistete der

21-Jährige Widerstand. Er wurde überwältigt und durfte anschließend

den ersten Weihnachtsfeiertag im Gewahrsam ausklingen lassen.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.



Im Verlauf von Montagmittag bis Mittwochmorgen wurden die Beamten

aus Kiel und dem Kreis Plön zu insgesamt neun Körperverletzungen (6

Kiel, 3 Kreis Plön), einer Raubtat (Kiel) und zwei Bränden (Kreis

Plön) gerufen. Dazu kommen 16 Personen (10 Kiel, 6 Kreis Plön), die

aufgrund übermäßiger Alkoholisierung Hilfe benötigten.



Die Pressestelle ist ab dem 27. Dezember wieder regulär besetzt,

so dass weiterführende Auskünfte erst dann gegeben werden können.



Matthias Arends









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell