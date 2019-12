Kiel / Kreis Plön: Ruhige Einsatzlage an Weihnachten

Avatar_shz von shz.de

26. Dezember 2019, 09:53 Uhr

Kiel / Kreis Plön (ots) - 252 Einsätze leisten die Polizisten aus Kiel und dem

Kreis Plön an den Weihnachtstagen. Verglichen mit dem Jahresdurchschnitt ist

diese Zahl gering, so dass von einer ruhigen Einsatzlage gesprochen werden kann.

Zu herausragenden Einsätzen kam es nicht.



Im Zeitraum von Heiligabend, 12 Uhr, bis zum 26. Dezember, 06 Uhr, verzeichnete

die Einsatzleitstelle 191 Einsätze im Kieler Stadtgebiet und 61 im gesamten

Kreis Plön. Im Jahr zuvor waren die Zahlen mit 188 in Kiel und 58 im Kreis Plön

nahezu identisch.



Fünf Mal waren die Beamten in Kiel bei körperlichen Auseinandersetzungen

eingesetzt, vier Mal im Kreis. In Kiel fielen sieben Personen (Kreis Plön: 0)

mit hohem Alkoholisierungsgrad auf, so dass sie Hilfe benötigten. Sowohl in Kiel

als auch im Kreis schlichteten die Polizisten einige Familienstreitigkeiten, so

dass die Beteiligten anschließend (hoffentlich) wieder ein friedvolles Fest

feiern konnten. Laut Einsatzleitstelle konnte jeder Einsatz ohne Probleme

bewältigt werden.



