Kiel / Kreis Plön: Insgesamt ruhige Einsatzlage über den Jahreswechsel

01. Januar 2019, 16:13 Uhr

Kiel / Kreis Plön (ots) - Der Jahreswechsel verlief für die

Beamten der Polizeidirektion Kiel insgesamt nicht ungewöhnlich. Es

kam zu wenigen besonderen Einsatzlagen.



Die Polizisten arbeiteten im Zeitraum vom 31. Dezember, 18:00 Uhr,

bis zum 1. Januar, 06.00 Uhr, insgesamt 311 Einsätze ab. Davon

entfielen 257 auf das Stadtgebiet Kiel und 54 auf den Kreis Plön. Im

vergangenen Jahr waren die Polizisten 160 Mal in Kiel und 41 Mal im

Kreis Plön eingesetzt.



Im Verlauf der Nacht wurden die Beamten aus Kiel und dem Kreis

Plön zu insgesamt 23 Körperverletzungen (21 Kiel, 2 Kreis Plön)

gerufen. Sechs Sachbeschädigungen im gesamten Einsatzgebiet, neun

Familienstreitigkeiten (im Kreis Plön zwei davon mit häuslicher

Gewalt) und neun Ingewahrsamnahmen, ebenfalls auf das gesamte

Einsatzgebiet bezogen, forderten das Einschreiten der Polizei.

Dreizehn Containerbrände wurden gezählt. Wohnungen und PKW sollen

nicht betroffen gewesen sein.



Die Kollegen der Polizei kamen nach derzeitigem Stand gut und

unverletzt ins neue Jahr, wenngleich insbesondere das 1.

Polizeirevier mit Böllern und Raketen vor dem Dienstgebäude zu tun

hatte.



Eine junge Frau wurde in Schönberg aus noch ungeklärter Ursache

von einem Gegenstand am Kopf getroffen und schwer verletzt. Wir

werden voraussichtlich morgen weitere Details bekannt geben können.



Die Pressestelle ist ab dem 2. Januar wieder regulär besetzt, so

dass weiterführende Auskünfte erst dann gegeben werden können.



