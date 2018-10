Kiel/Kreis Plön: Falscher Staatsanwalt und falsche Polizeibeamte erbeuten 300.000 EUR in Wertgegenständen

von shz.de

22. Oktober 2018, 15:33 Uhr

Kiel/Kreis Plön (ots) - Freitag, 19.10.2018, erbeuteten ein

falscher Staatsanwalt und falsche Polizeibeamte von einem älteren

Kieler Ehepaar Gegenstände im Wert von ca. 300.000 EUR. Die Polizei

sucht Zeugen.



Am Donnerstagabend, 18.10.2018, erhielt die Kielerin einen Anruf

von einem angeblichen Staatsanwalt mit Namen Beckmann. Die

Geschichte, die dieser angebliche Staatsanwalt der Geschädigte

erzählte, ähnelte denen, die üblicherweise von solchen Tätern benutzt

werden:



Bei zuvor festgenommenen Einbrechern sei ein Hinweis auf das

ältere Ehepaar eingegangen, das nun Gefahr laufen würde, sein Hab und

Gut zu verlieren.



Eine Übergabe der Wertgegenstände fand schließlich am nächsten

Morgen, gegen 09:30 Uhr, im Bereich Prüner Gang/Sandkuhle, statt. Die

Geschädigte traf dort auf eine weibliche Person, die sie als zierlich

und klein (ca. 160 cm) beschrieb. Des Weiteren soll sie ca. 27 bis 30

Jahre alt gewesen sein und dunkle, halblange Haare gehabt haben. Sie

habe eine rote Jacke getragen und hochdeutsch gesprochen haben. Ihr

Erscheinungsbild soll südländisch gewesen sein.



Die Kriminalpolizei und die Kieler Staatsanwaltschaft haben die

Ermittlungen aufgenommen.



Es werden Zeugen gesucht, die die Übergabe im Bereich Prüner

Gang/Sandkuhle beobachtet haben und Angaben zu der weiblichen Person

machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0431-1603333

entgegengenommen.



In den letzten Tagen sind die Fallzahlen im Stadtgebiet von Kiel

und im Kreis Plön deutlich angestiegen. Die Kriminalpolizei

verzeichnete fast 60 Fälle. Glücklicherweise ließen sich die

Angerufenen in diesen Fällen nicht in die Irre leiten und nahmen

Kontakt zur Polizei auf.



Die Polizei warnt erneut vor dieser Betrugsmasche. Wir fragen

nicht nach ihrem Kontostand, nach Bargeld oder nach Wertgegenständen,

die sie zu Hause oder auf der Bank lagern. Lassen sie sich von den

oft wortgewandten Anrufern nicht täuschen. Ein Anruf bei ihrer

Polizeidienststelle oder dem Polizeiruf -110- kann sie vor großem

Schaden bewahren. Wichtig ist, dass sie bei ihrem Anruf bei der

Polizei nicht die Rückruffunktion ihres Telefons nutzen, sondern die

Nummer eigenständig eingeben.



Matthias Felsch









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell