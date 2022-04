Kiel/Kreis Plön: Einladung zur Vorstellung der Verkehrssicherheitsberichte 2021 für die Landeshauptstadt Kiel und den Kreis Plön

Avatar_shz von

07. April 2022, 09:30 Uhr

Kiel/Kreis Plön (ots) -

Die Polizeidirektion Kiel stellt am Mittwoch, 13.04.2022, die Verkehrssicherheitsberichte 2021 für die Landeshauptstadt Kiel und den Kreis Plön vor. Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen, sich um 10:00 Uhr in Kiel und/oder um 14:00 Uhr in Schwentinental einzufinden, um an den Präsentationen teilzunehmen.

Vor Ort werden der Leiter der Polizeidirektion Kiel, Leitender Kriminaldirektor Mathias Engelmann, der Leiter des Sachgebiets Verkehr, Polizeihauptkommissar Jens Hamann, sowie sein Vertreter, Polizeihauptkommissar Sven Clausen die Berichte vorstellen und für Fragen zur Verfügung stehen.

Um vorherige telefonische Anmeldung unter 0431 / 160-2010 wird gebeten. Die genauen Präsentationsorte werden dann mitgeteilt.

Magnus Gille

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel übermittelt durch news aktuell