Kiel: Korrekturmeldung zu 170825.3 Kiel

Kiel (ots) - Bei der o. g. Pressemeldung hat sich ein Fehler

eingeschlichen. Die Durchsuchung bei dem Tatverdächtigen fand nicht

am 22. Juli 2017, sondern am Dienstag, 22. August 2017, statt. Ich

bitte, den Fehler zu entschuldigen.



Matthias Felsch









Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 25.Aug.2017 | 10:03 Uhr