Kiel: Konkrete Info zur Straßensperrung wegen Bombenentschärfung

von shz.de

24. August 2018, 11:13 Uhr

Kiel (ots) - Die Kieler Polizei möchte mit dieser Pressemitteilung

für Klarheit bezüglich der Straßensperren aus Anlass der

Bombenentschärfung heute Abend sorgen.



Das betroffene Gebiet (siehe www.kiel.de > Bombenentschärfung)

wird heute, am 24. August, ab 16:00 Uhr gesperrt. Ein Teil des

Westringes führt durch das betroffene Gebiet, wird aber NICHT um

16:00 Uhr, sondern erst kurz vor Beginn der Entschärfung ab 17:45 Uhr

kurzzeitig auch für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden.



Die im Sperrgebiet liegende Haltestelle "Berufliche Schulen" wird

ab 16:00 Uhr nicht mehr vom ÖPNV bedient, obwohl die Linie 81 den

Westring bis 17:30 Uhr weiter durchfahren wird. Hierdurch soll

vermieden werden, dass Fahrgäste im Sperrgebiet aussteigen können.



Die Dauer der Sperrung richtet sich nach der Dauer der

Entschärfung. Erfahrungsgemäß dauert diese nur wenige Minuten.

Andererseits sollen sich die Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes

alle Zeit nehmen, die sie brauchen. Die Bürgerinnen und Bürger werden

also ab 17:45 Uhr um das betroffene Gebiet herum geleitet. Die

Polizei erwartet einen störungsfreien Verkehrsfluss.



Medienvertreter können sich ab 18:00 Uhr bei dem Pressesprecher

der Polizeidirektion Kiel unter 0171-290 1114 jederzeit über den

aktuellen Stand der Entschärfung informieren.



Oliver Pohl









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell