Kiel: Kommissar "Zufall" schlägt zu: ein mit Haftbefehl gesuchter Fahrraddieb wird auf frischer Tat festgenommen

Kiel (ots) - Pech hatte ein mit Haftbefehl gesuchter Fahrraddieb

in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Nachdem er in der Holtenauer

Straße, in Höhe der Hausnummer 103, ein hochwertiges Elektrofahrrad

entwendet hatte, traf er kurze Zeit später in Höhe der Hausnummer 278

auf einen Freund des rechtmäßigen Eigentümers, der den Dieb gemeinsam

mit dem herbeigerufenen Eigentümer bis zum Eintreffen der Polizei

festhielt.



Am Dienstag, gegen 13:00 Uhr, hatte der Freund des Eigentümers das

von diesem geliehene Fahrrad in der Holtenauer Straße, in Höhe

Hausnummer 103, angeschlossen. Gegen 23:00 Uhr musste der 20-jährige

Mann, der sich mit seinem Pkw auf dem Weg zu dem Eigentümer befand,

verblüfft feststellen, dass eine männliche Person ein Elektrofahrrad

schob, welches dem Fahrrad seines Freundes doch sehr ähnelte. Beim

genauen Hinsehen erkannte er, dass es sich um das Fahrrad handelte,

welches er sich von seinem Freund geliehen hatte. Da der Besitzer

gleich um die Ecke wohnte, informierte er diesen und gemeinsam sprach

man den vermeintlichen Fahrraddieb an. Parallel dazu wurde die

Polizei gerufen, die kurze Zeit später am Ort erschien.



Nachdem die Kaufunterlagen vorgezeigt wurden, konnte das Fahrrad

wieder an den 23-jährigen Eigentümer ausgehändigt werden.



Eine Überprüfung des 33-jährigen Tatverdächtigen ergab, dass für

ihn ein Haftbefehl bestand. Die Freiheitsstrafe von 120 Tagen konnte

er nur mit der Zahlung der Geldstrafe von 600,- Euro abwenden. Hier

hatte der Mann dann doch Glück, weil er einen Freund erreichen

konnte, der ihm das Geld lieh. So konnte er nach Einzahlung des

Betrags in der Justizvollzugsanstalt Kiel als freier Mann seinen

Heimweg zu Fuß fortsetzen.



Matthias Felsch









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 16.Aug.2017 | 12:23 Uhr