Kiel: Klimademonstration mit friedlichem Verlauf

29. November 2019, 18:03 Uhr

Kiel (ots) - Die heutige Klimademonstration in Kiel verlief friedlich und ohne

nennenswerte Störungen. Nach Beendigung der Demonstrationen kam es im

Stadtgebiet mehrfach zu Straßenblockaden durch Kleingruppen.



Ab etwa 11:30 Uhr versammelten sich mehrere tausend, in der Spitze bis zu 7.500,

Personen auf dem Exerzierplatz. Von dort startete die angemeldete

Demonstrationsroute, die über den Wilhelmplatz, Eckernförder Straße, Westring,

Hasseldieksdammer Weg und den Kronshagener Weg zurück zum Exerzierplatz verlief.

Dort beendete der Anmelder die Demonstration gegen 15 Uhr.



Im Anschluss an die beendete Demonstration kam es bis etwa 17:30 Uhr zu mehreren

kurzfristigen Straßenblockaden von bis zu 50 Personen an verschiedenen Stellen

im Stadtgebiet. Zum Teil lösten die Teilnehmer die Blockaden nach wenigen

Minuten von sich aus auf. Als sich eine Personengruppe auf der Eckernförder

Straße dem Westring näherte, sperrten Polizeibeamte den Kreuzungsbereich aus

gefahrenabwehrenden Gründen zum Schutz der Versammlung vor Verkehrsgefahren. Die

Personen entfernten sich nach Ansprache der Polizei von der Fahrbahn.



Von sieben Personen, die im Bereich Gutenbergstraße / Knooper Weg die Straße

blockierten, wurden Personalien zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten aufgrund

von Verstößen gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz aufgenommen und

Platzverweise erteilt. Sie entfernten sich daraufhin.



