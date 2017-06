Kiel: Kieler Woche - Zahl der Straftaten zur Halbzeit auf geringerem Niveau als 2016

Kiel (ots) - Zeit für eine Zwischenbilanz. Bevor ich nun auf

einige Details eingehe, möchte ich darauf hinweisen, dass es sich um

vorläufige Zahlen handelt. Veränderungen - auch bezogen auf die

vergangene Nacht - können sich bei späterer Anzeigenerstattung noch

verändern.



Die Kieler Woche verläuft weiterhin erfreulich entspannt! Das

sonnige Wetter lockt viele Menschen zu den vielfältigen Angeboten.



Das neue Kontroll- und Sperrkonzept der Kieler Polizei weit

überwiegend positiv angenommen. Gestern erreichte uns sogar ein

Dankesschreiben von Schaustellern, die sich über die motivierten und

gut gelaunten Polizistinnen und Polizisten freuten.



Dennoch bleiben wir selbstkritisch und passen die Sperren im

Detail an, wo die Sicherheit nicht beeinträchtigt, der Verkehrsfluss

aber verbessert werden kann. Das gilt zum Beispiel für die Kaistraße,

wo der Verkehr tagsüber zwei- statt einspurig fahren kann.



Sechs Strafanzeigen nahmen die eingesetzten Polizisten gestern

auf. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der diesjährigen Kieler Woche

auf 58 (2016: 71). Dieser Wert bleibt somit weiterhin niedriger, als

im vergangenen Jahr. Die sechs hinzugekommenen Anzeigen beinhalten

drei Rohheitsdelikte. Der Gesamtwert liegt hier nun bei 27. Auch

dieser Wert ist geringer als 2016, wo wir zu diesem Zeitpunkt 38

Rohheitsdelikte gezählt haben.



Auch die Anzahl der Einsätze im Zusammenhang mit alkoholisierten,

hilflosen Personen ging von 36 2016 auf 20 in diesem Jahr zurück.

Bisher wurden 35 Platzverweise ausgesprochen - im Vorjahr waren es

67.



Die zahlreichen Angebote auf den Musikbühnen und in den Flächen

werden sehr gut angenommen. Aus polizeilicher Sicht ist hier nichts

zu berichten.



Wir freuen uns sehr über den bisherigen weit überwiegend positiven

Verlauf der Kieler Woche und wünschen allen Besucherinnen und

Besuchern auch in der zweiten Hälfte schöne Stunden und Erlebnisse an

der Kieler Förde.



Ach, ja - nicht ganz unwichtig bei der größten maritimen

Veranstaltung Nordeuropas: auf dem Wasser verläuft es auch nahezu

störungsfrei! Die Wasserschutzpolizei ist ähnlich begeistert, wie wir

Landratten...



Oliver Pohl









