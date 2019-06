Kiel: Kieler Woche - Ruhiger und friedlicher Sonntag

von shz.de

24. Juni 2019, 08:53 Uhr

Kiel (ots) - Der erste Sonntag der Kieler Woche verlief aus

polizeilicher Sicht friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. Die

Beamten nahmen lediglich zwei Anzeigen auf. Darüber hinaus sprachen

sie acht Platzverweise aus und kümmerten sich um sechs alkoholisierte

und damit hilflose Besucher.



Gegen 16:30 Uhr kam es im Bereich Landeshaus zu einer

Spontandemonstration mit fünf Teilnehmern, die störungsfrei verlief

und gegen 17 Uhr beendet wurde. Auch der Motorradgottesdienst mit

anschließender Ausfahrt von rund 160 Motorradfahrern verlief ohne

Störungen.



Highlight des Abends war das Konzert von Johannes Oerding, das

rund 10.000 Menschen besuchten. Aus Sicherheitsgründen wurde zu

Konzertbeginn der Zugang zum Bühnenvorplatz gesperrt. Das Konzert an

sich verlief ohne besondere Vorkommnisse. Gleiches gilt für die

Veranstaltung Open Ship an der Tirpitzmole, die von rund 8.000

Personen besucht wurde.



Matthias Arends









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell