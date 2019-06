Kiel: Kieler Woche 2019 - Halbzeitbilanz der Polizei

von shz.de

26. Juni 2019, 12:53 Uhr

Kiel (ots) - Aus Sicht der Polizei verläuft die Kieler Woche 2019

weiterhin überwiegend friedlich. Der herausragende Einsatztag war der

späte Samstagabend, der insgesamt zu einer leichten Steigerung der

Straftaten führte.



Obwohl es für die Einsatzkräfte auch weiterhin eine hohe

Einsatzbelastung bei Temperaturen zum Teil über 30 Grad gab, ähneln

die Zahlen, abgesehen von den Einsatzzahlen vom Samstag, denen des

Vorjahres.



In der Zeit von Freitag, 12:00 Uhr, bis Mittwoch, 07:00 Uhr,

zählte die Polizei 80 Straftaten (2018: 73) auf den

Veranstaltungsflächen. 41 Taten fielen davon auf die sogenannten

Rohheitsdelikte (2018: 27), mit dem bereits in der Pressemitteilung

vom Sonntag erwähnten Schwerpunkt am späten Samstagabend, der auch zu

einer Steigerung bei den Widerständen gegen Vollstreckungsbeamten

führte. Hier verzeichnet die Polizei 10 Anzeigen (2018: 3).



Gegen 90 Personen sprachen die Einsatzkräfte Platzverweise aus.

Bei sieben Platzverweisen endete die Maßnahme in einer

Gewahrsamnahme, da die Personen den Anweisungen nicht nachkamen

(2018: 6). Die immense Steigerung im Vergleich zu 2018 mit lediglich

38 Platzverweisen liegt zum großen Teil an dem schönen Wetter. Die

Einsatzkräfte stellten zahlreiche Personen auf Schiffsanlegern fest,

auf denen der Aufenthalt verboten war.



Für insgesamt 13 von 38 hilflosen Personen endete der jeweilige

Volkfesttag aufgrund des Alkoholgenusses im Polizeigewahrsam (2018:

9/31).



Wie auch in den Jahren zuvor kontrollierten Jugendschutzstreifen,

bestehend aus Mitarbeitern der Stadt und der Polizei, Kinder und

Jugendliche und sprachen diese gezielt auf ihren Alkoholkonsum an.

Auffälligkeiten im Vergleich zum Vorjahr gab es hier nicht.



Matthias Felsch









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell