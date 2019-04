Kiel: Kieler Polizeibeamte mehreren Widerständen ausgesetzt

von shz.de

29. April 2019, 14:33 Uhr

Kiel (ots) - Am Wochenende ist es zu vier Einsätzen gekommen, bei

denen die eingesetzten Polizeibeamten mit Widerständen zu kämpfen

hatten. In einem Fall wurde einer der Beamten leicht verletzt.



Freitagmorgen suchten Beamte des 3. Reviers gegen 10 Uhr einen

47-Jährigen in seiner Wohnung am Mettenhofer Kurt-Schumacher-Platz

auf. Dieser war zuvor nicht zu einer Gerichtsverhandlung erschienen,

so dass die Richterin die Vorführung anordnete. Der 47-Jährige

weigerte sich, die Beamten zu begleiten und schlug mit einem

Besenstiel auf sie ein. Nachdem er überwältigt werden konnte, trat er

weiter um sich und bespuckte die Polizisten. Einer der Beamten zog

sich bei der Widerstandshandlung eine Verletzung am Ohr, sowie eine

Schürfwunde am Hals zu. Er blieb jedoch dienstfähig. Der 47-Jährige

wurde aufgrund seines auffälligen Verhaltens anschließend nach

medizinischer Begutachtung durch das Gesundheitsamt Kiel in eine

Fachklinik eingewiesen.



Sonntagabend kam es gegen 20:15 Uhr zu einem Einsatz in der

Feldstraße. Nachbarn hatten die Polizei gerufen, nachdem es zuvor im

Treppenhaus des Mehrfamilienhauses zu einer verbalen

Auseinandersetzung und Bedrohung zwischen zwei Männern gekommen war.

Als die Beamten des 1. Revier die Wohnung eines der Tatbeteiligten

aufsuchten, schrie dieser sie an und beleidigte sie. Der 50-Jährige

sperrte sich gegen jede polizeiliche Maßnahme und war dauerhaft

aggressiv, so dass ihm kurzfristig Handfesseln angelegt werden

mussten. Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt.



Kurz darauf, gegen 21 Uhr, waren Polizisten des 4. Reviers in

einer Wohnung am Probsteier Platz eingesetzt, nachdem es dort zu

familiären Streitigkeiten gekommen war. Ein 21-Jähriger sollte

daraufhin die Wohnung verlassen, weigerte sich aber vehement.

Stattdessen beleidigte und bedrohte er die Beamten. Er konnte nur

unter erheblichem Widerstand aus der Wohnung gebracht werden und

verbrachte die Nacht letztlich im Polizeigewahrsam. Auch hier wurde

kein Beamter verletzt.



In der Nacht von Sonntag auf Montag waren Beamte des 1. Reviers in

Schilksee eingesetzt. Hier kam es in einem Wohnhaus gegen 01:50 Uhr

ebenfalls zu einem familiären Konflikt, in dessen Verlauf ein

betrunkener 21-Jähriger mit einem PKW den Ort verlassen wollte. Bei

Eintreffen der Beamten befand sich der Mann im Fahrzeug, war aber

noch nicht losgefahren. Nachdem er ausgestiegen war, zog er plötzlich

ein etwa 30cm langes Messer und drohte den Polizisten damit. Der

anschließenden Aufforderung, das Messer fallen zu lassen, kam er

jedoch nach. Da auch er psychische Auffälligkeiten zeigte, wurde das

Gesundheitsamt informiert. Er kam nach ärztlicher Untersuchung in

eine Fachklinik.



Matthias Arends









Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell