Kiel: Illegal Altreifen entsorgt - Polizei sucht Zeugen

03. September 2019, 12:23 Uhr

Kiel (ots) - Das Bezirksrevier ermittelt derzeit in drei Fällen

illegaler Entsorgung von Altreifen, die allesamt nördlich des Kanals

von Unbekannten abgelegt wurden.



Insgesamt 140 felgenlose Reifen sind seit Beginn des Jahres im

Uhlenhorster Weg, im Seekamper Weg und im Friedrichsruher Weg

abgelegt worden. Die bisherigen Ermittlungen, unter anderem bei

Reifenhändlern, Autohäusern oder Werkstätten, führten zu keinem

Erfolg. Die illegale Entsorgung von Altreifen ist eine

Ordnungswidrigkeit nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz und kann mit

einer Geldbuße von bis zu 100.000 Euro gehandet werden.



Der Umweltschutztrupp des Bezirksreviers sucht nach Zeugen, denen

im Februar sowie im Juli Personen aufgefallen sind, die die Reifen an

den genannten Orten abgeladen haben. Zum Transport dürfte ein

größeres Fahrzeug, eventuell auch ein Wagen mit Anhänger, nötig

gewesen sein. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 0431 /

160 1503 oder per Mail (Kiel.PBR@polizei.landsh.de) entgegen.



