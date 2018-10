Kiel: Hundegebell kann Einbruch nicht verhindern - Kommissar Zufall hilft

von shz.de

08. Oktober 2018, 15:23 Uhr

Kiel (ots) - Samstagvormittag, den 06.10.2018, kam es in Holtenau

gegen 10 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung. Der Täter entwendete

unter anderem Schmuck und Bargeld. Ihm gelang zunächst die unerkannte

Flucht, ehe der Polizei aufgrund eines weiteren Einsatzes die

vorläufige Festnahme gelang.



Das in Holtenau wohnende Ehepaar befand sich in der Wohnung,

während der Täter über ein offenes Fenster in die Wohnung stieg. Sie

bemerkten den Einbruch erst, nachdem der zunächst Unbekannte die

Wohnung bereits wieder verlassen hatte. Der im Haus lebende Sohn des

Ehepaares wunderte sich zunächst über das Gebell seines Hundes,

ordnete dem Verhalten jedoch keine besondere Bedeutung zu.



Die Ermittlung des Täters ergab sich in den Mittagsstunden in Kiel

nahe Schrevenpark. Kommissar Zufall traf während eines anderen

Einsatzes auf den amtsbekannten 40-Jährigen, welcher Teile des

Stehlguts aus dem Einbruch bei sich hatte.



Die Beamten des 1. Polizeirevier Kiel nahmen den Täter vorläufig

fest. Er kam ins Polizeigewahrsam und wurde gegen 21 Uhr nach

Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.



Philip Hunecke









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell