Kiel: Hubschrauber bei Fahndung eingesetzt

02. November 2018, 12:33 Uhr

Kiel (ots) - Nachdem es Donnerstagabend in Hassee zu einem

versuchten Einbruch gekommen ist, waren zahlreiche Polizeibeamte in

die Fahndung eingesetzt. Unter anderem kam ein Hubschrauber der

Bundespolizei zum Einsatz.



Gegen 19 Uhr überraschten die Bewohner einer Erdgeschosswohnung in

der Andresenstraße Einbrecher und schlugen diese in die Flucht. Die

umgehend über 110 informierte Einsatzleitstelle der Polizei setzte im

Anschluss insgesamt 15 Streifenwagen aller Kieler Reviere ein, um

nach den Tätern zu fahnden. Die Beamten nutzten unter anderem

Wärmebildkameras und kontrollierten mehrere Personen, bei denen sich

allerdings kein Tatverdacht ergab. Erschwerend war, dass keine

Täterbeschreibung vorlag und keine Angaben, um wie viele Täter es

sich handelte. Die Kriminalpolizei geht derzeit von zwei Tätern aus.



Ein Hubschrauber der Bundespolizei kreiste über knapp zwei Stunden

im weiteren Umkreis des Tatorts. Der Bahnhof Kiel-Hassee und die

angrenzende Bahnstrecke war von etwa 19:45 Uhr bis 20:30 Uhr

gesperrt, damit die eingesetzten Beamten auch den Bereich der

Bahnanlagen absuchen konnten. Die Maßnahmen blieben letztlich ohne

Erfolg. Die Täter konnten unerkannt entkommen.



Da die "Einbruchssaison" mittlerweile begonnen hat, setzt die

Polizei erneut auf ihr bewährtes Konzept, wodurch die Einbruchszahlen

in den vergangenen Jahren gesenkt werden konnten. Auch in Zukunft

kann bei gleichartigen Einsätzen auf die Hubschrauber der

Bundespolizei zurückgegriffen werden.



Die Polizei weist erneut ausdrücklich darauf hin, verdächtige

Beobachtungen sofort über 110 mitzuteilen. Auch wenn diese Fahndung

nicht zum Erfolg geführt hat, ist die Polizeidirektion Kiel so

aufgestellt, dass schnell entsprechende Fahndungsmaßnahmen

eingeleitet werden können und zuversichtlich, dass dadurch Täter, wie

in der Vergangenheit auch auf frischer Tat, festgenommen werden

können.



Zeugen, denen die flüchtenden Täter aufgefallen sind, werden

gebeten, sich unter der Rufnummer 0431 / 160 3333 mit der

Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.



