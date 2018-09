Kiel: Hinweis einer Geschädigten führt zur voläufigen Festnahme eines Fahrraddiebes

von shz.de

03. September 2018, 12:03 Uhr

Kiel (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag beobachtete eine

Anwohnerin aus dem Kronshagener Weg einen Mann, wie dieser ihr

Fahrrad, welches sie vor dem Haus abgestellt und angeschlossen hatte,

entwendete. Der der Polizei nicht unbekannte Mann konnte kurze Zeit

später von einer Streifenwagenbesatzung vorläufig festgenommen

werden. Er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel

wegen fehlender Haftgründe wieder entlassen.



Gegen 04:00 Uhr schaute eine Anwohnerin aus dem Kronshagener Weg

in ihren Vorgarten und musste zusehen, wie eine männliche Person das

Schloss ihres Fahrrades öffnete und anschließend mit der Beute

davonfuhr.



Die junge Frau meldete ihre Beobachtungen umgehend der

Regionalleitstelle. Mehrere Streifenwagenbesatzungen begaben sich

daraufhin in die Fahndung nach dem Dieb. Beamte des 3. Polizeireviers

trafen kurze Zeit später in der Andreas-Gayk-Straße auf einen

Radfahrer, der der Beschreibung der Geschädigten entsprach. Bei dem

Rad handelte es sich offensichtlich um das Diebesgut aus dem

Kronshagener Weg.



Nach einer Durchsuchung und nach Rücksprache mit der

Staatsanwaltschaft Kiel wurde der 28-jährige Tatverdächtige wegen

fehlender Haftgründe wieder entlassen.



Das Fahrrad händigten die Beamten der Geschädigten im Anschluss

wieder aus.



Matthias Felsch









