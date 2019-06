Kiel: Haftbefehl gegen 50-jährigen Tatverdächtigen erlassen - Folgemeldung zu 190608.1

von shz.de

09. Juni 2019, 13:13 Uhr

Kiel (ots) -



- Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der

Polizeidirektion Kiel -



Gegen den 50-Jährigen, der im Verdacht steht, am Freitagabend

einen 37-Jährigen in der Esmarchstraße mit einem Messer schwer

verletzt zu haben, erließ am Samstag ein Richter am Amtsgericht Kiel

wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung Haftbefehl.



Der Haftbefehl wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.



Axel Bieler, Staatsanwaltschaft Kiel



Matthias Felsch, Polizeidirektion Kiel









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell