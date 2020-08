Kiel / Giekau: Bezirksrevier führte Geschwindigkeitsmessungen an Schulen und Kindergärten durch

Avatar_shz von shz.de

14. August 2020, 14:43 Uhr

Kiel / Giekau (ots) - Die Beamten des Kieler Bezirksreviers haben in dieser Woche an vier Tagen Geschwindigkeitsmessungen in Kiel und Giekau durchgeführt. Schwerpunkt war die Schulwegsicherung, weshalb die Messungen im Umfeld von Schulen und Kindergärten durchgeführt wurden.



Montag maßen die Polizisten an der Kiellinie 275 in Höhe des Kindergartens im Zeitraum zwischen 10:40 Uhr bis 16:30 Uhr die Geschwindigkeit von insgesamt 1.403 vorbeifahrenden Fahrzeugen. Knapp 20 Prozent (256 an der Zahl) fuhren zu schnell in der dortigen 30er-Zone. Trauriger Spitzenreiter war ein Fahrer, der mit 65 gemessenen Stundenkilometern mehr als doppelt so schnell fuhr wie erlaubt.



Dienstag postierten sich die Beamten von 07:45 Uhr bis 09:50 Uhr im Umfeld der Grundschule Russee. Insgesamt neun (3,8%) der 236 vorbeifahrenden Fahrzeuge waren zu schnell. Ein Fahrer stach mit 49 km/h statt der erlaubten 30 heraus.



Mittwoch ging es nach Giekau, wo die Polizisten von 07:45 Uhr bis 11:15 Uhr an der Landesstraße 259 die Geschwindigkeiten von insgesamt 251 Fahrzeuge maßen. 22 (8,8%) von ihnen waren zu schnell. Der Spitzenwert lag bei 75 Stundenkilometern. Erlaubt sind dort 50 km/h.



Im Zeitraum von 07:20 Uhr bis 10:40 Uhr kontrollierten sie schließlich am Donnerstag die Geschwindigkeit in Höhe der Fritz-Reuter-Schule in Friedrichsort. Von 628 vorbeifahrenden Fahrzeugen fuhren 21 (3,3%) zu schnell durch die 30er-Zone. Der schnelle wurde mit 51 km/h geblitzt.



Im Rahmen der Schulwegsicherung wird es auch in den kommenden Wochen gleichartige Kontrollen in Kiel und im Kreis Plön geben.



