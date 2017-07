Kiel: Gemeinsame Rettungsaktion DGzRS und Wasserschutzpolizei für verletzten Segler

Kiel (ots) - Am 22.07.2017 Uhr kam es um 14:53 in der Kieler Förde

vor Bülk zwischen einer unter deutscher Flagge fahrenden Segelyacht

und einem niederländischen Fahrgastsegelschiff zu einer Kollision.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden die Ausweichregeln für

Fahrzeuge unter Segeln nicht beachtet. Zu diesem Zeitpunkt kam der

Wind aus Osten mit etwa 6 Bft.



Der 79-jährige Bootsführer der Segelyacht traf dabei mit seinem

Steven den Backbordanker des anderen Segelschiffes; umgekehrt wurde

durch den Klüverbaum des Fahrgastsegelschiffes der Mast der

Segelyacht aus dessen Verankerung gerissen.



Durch diese Kollision wurde der 79-Jährige verletzt. Die

Segelyacht erlitt einen Totalschaden.



Zur Übernahme des Verletzten ging das mobile Streifenboot des

Wasserschutzpolizeirevieres Kiel "Olsborg" bei der Segelyacht

länggseits, während sich die Yacht im Schlepp der STEPPKE, dem

Tochterboot des Seenotrettungskreuzers BERLIN, befand.



Dabei stürzte eine Kollegin ins Wasser Sie wurde an Bord des

Seenotrettungskreuzers BERLIN genommen und mit trockener Kleidung

versorgt. Der verletzte Mann wurde von dem mobilen Streifenboot

"Olsborg" durch Unterstützung des Küstenstreifenbootes Staberhuk nach

Strande zur ärztlichen Versorgung verbracht. Die Segelyacht wurde vom

Tochterboot des SK "Berlin" nach Laboe geschleppt. Auf dem

Fahrgastsegelschiff wurden keine Personen verletzt; das Schiff blieb

unversehrt.



Währenddessen wurde der Seenotrettungskreuzer BERLIN zu einem

weiteren Einsatz für eine Segelyacht mit Mastbruch gerufen. An Bord

konnte die Polizistin bei diesem Rettungseinsatz die Seenotretter

unterstützen. Nach dem Einsatz wurde sie von den Seenotrettern an

Bord ihres eigenen Einsatzfahrzeugs wieder abgesetzt.



