Kiel: Gemeinsame Kontrolle von Wasserschutzpolizei, Zoll und Hafenamt im Ostuferhafen

14. Dezember 2018, 13:43 Uhr

Donnerstagabend, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 19:30 Uhr, führten

Beamte der Wasserschutzpolizei gemeinsam mit dem Zoll und dem

Hafenamt eine Alkoholkontrolle im Ostuferhafen durch.



75 Lkw-Fahrer, die mit der Fähre "Victoria Seaways" aus Klaipeda

in Kiel eingetroffen waren, mussten sich einer Atemalkoholkontrolle

unterziehen. In einem Fall erreichte ein Fahrer einen Wert von 0,42

Promille. Ihn erwartet ein Verwarnungsgeld von 35,- EUR. Bei den

übrigen Fahrern gab es diesbezüglich keine Beanstandungen.



Im Hafengebiet gilt die Hafenbenutzungsordnung, die eine 0,00

Promille-Grenze vorschreibt. Ab einem Wert von 0,1 Promille würde die

Fahrer ein Verwarnungsgeld von 35,- EUR erwarten. Ab 0,5 Promille

käme zu einem Bußgeld von 300,- EUR ein dreimonatiges Hafenverbot

dazu. Bei einem Wert ab 1,1 Promille liegt das Bußgeld bei 500,- EUR

mit einem sechsmonatigen Hafenverbot.



Bei der Kontrolle ging den Beamten noch ein Fahrer ins Netz, nach

dem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefahndet wurde. Ihm wurde

die Weiterfahrt untersagt. Sein Gespann musste er stehen lassen.



Des Weiteren ermittelt die Wasserschutzpolizei noch im Falle eines

Arbeitsunfalls an Bord der Fähre. Ein Einweiser war beim

Rangiervorgang eines Sprinters mit seinem Arm zwischen den Sprinter

und einen Pkw eingeklemmt worden. Der Verursacher entfernte sich

unerlaubt vom Unfallort. Ein Rettungswagen brachte den leicht

verletzten Einweiser in ein Kieler Krankenhaus. Die Ermittlungen

dauern noch an.



