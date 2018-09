Kiel: Fußball Zweitligabegegnung KSV Holstein vs. 1. FC Magdeburg verlief friedlich

von shz.de

03. September 2018, 23:02 Uhr

Kiel / Magdeburg (ots) - Montagabend trafen bei hervorragendem

Fußballwetter die Mannschaften der KSV Holstein und des 1. FC

Magdeburg aufeinander. Das Spiel startete unter Flutlicht um 20:30

Uhr und endete mit einem 2:1 für die Kieler Störche. Knapp 10.000

Fußballfans waren in das Holsteinstadion gekommen, um die hart

umkämpfte Partie zu verfolgen. Aus polizeilicher Sicht gibt es zum

Zeitpunkt 23 Uhr keine nennenswerten Vorkommnisse. Sowohl vor,

während als auch nach der Begegnung gab es keine gewalttätigen

Auseinandersetzungen zwischen den Fangruppierungen. Das

Einsatzkonzept der Kieler Polizeidirektion ist somit aufgegangen. Der

Einsatzleiter bedankt sich bei seinen Einsatzkräften und den

ebenfalls eingesetzten Kollegen aus Hamburg, Bremen und Mecklenburg

Vorpommern für die professionelle Arbeit.



Die rund 800, zumeist mit privaten Pkw und Kleinbussen

angereisten, Fans aus Magdeburg traten nach Abpfiff ihren direkten

Heimweg an.



