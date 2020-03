Kiel: Fünf Haftbefehle am Samstag verkündet (Folgemeldung zu 200313.4)

Avatar_shz von shz.de

15. März 2020, 11:22 Uhr

Kiel (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel



Fünf Männer im Alter zwischen 21 und 25 Jahren sitzen seit Samstag in Untersuchungshaft. Ein Richter verkündete die Haftbefehle. Den dringend Tatverdächtigen wird gewerbsmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen.



Bereits im Vorfeld des Einsatzes waren von der Kieler Staatsanwaltschaft gegen vier Personen Haftbefehle erwirkt worden. Drei der Männer konnten während der Durchsuchungsmaßnahmen angetroffen und festgenommen werden. Den Vierten nahmen Polizeibeamte im Rahmen der gezielten Fahndung im Laufe der Nacht von Freitag auf Samstag in Kiel fest.



Bei dem fünften Mann erhärtete sich während der Ermittlungen am Freitagabend der dringende Tatverdacht, so dass die Staatsanwaltschaft auch bei diesem einen Haftbefehlsantrag stellte.



Ein Haftrichter verkündete alle fünf Haftbefehle im Rahmen der Vorführungen, die bis in den frühen Samstagabend andauerten. Die Männer kamen in eine Justizvollzugsanstalt.



Die Auswertung der sichergestellten Gegenstände dauert noch an. Unter anderem stellten die eingesetzten Polizeibeamten während des Einsatzes etwa ein Kilogramm Betäubungsmittel und Bargeld in fünfstelliger Höhe sicher.



Dr. Henning Hadeler, Staatsanwaltschaft Kiel



Matthias Arends, Polizeidirektion Kiel



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kiel Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012 Fax +49 (0) 431 160 - 2019 Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14 Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5 E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/4547632 OTS: Polizeidirektion Kiel



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell