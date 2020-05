Kiel: Frachtschiff gerät in Böschung des Nord-Ostsee-Kanals

Avatar_shz von shz.de

05. Mai 2020, 09:33 Uhr

Kiel (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein Frachtschiff auf dem Nord-Ostsee-Kanal unterhalb der Levensauer Hochbrücke in die Böschung geraten. Mithilfe eines Schleppers kam das Schiff frei und liegt nun im Kieler Nordhafen vor Anker.



Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr das unter niederländischer Flagge fahrende Schiff den Kanal nach Verlassen der Holtenauer Schleuse mit überhöhter Geschwindigkeit und geriet auf der Südseite des Kanals gegen Mitternacht in die Böschung. Verletzt wurde niemand. Das Ausmaß des Schadens untersuchen die Beamten der Wasserschutzpolizei am heutigen Tage.



Ein vorläufiges Weiterfahrverbot wurde bis zur Klassebestätigung ausgesprochen. Aufgrund der erhöhten Geschwindigkeit zogen die eingesetzten Beamten des Kieler Wasserschutzpolizeireviers eine Sicherheitsleistung in Höhe von 180 Euro ein.



