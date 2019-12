Kiel: Flüchtender Autofahrer konnte gestoppt werden - 12 Streifenwagen im Einsatz

Avatar_shz von shz.de

30. Dezember 2019, 15:53 Uhr

Kiel (ots) - Ein 26-jähriger Mann beschäftigte in der Nacht vom 27. auf den 28.

Dezember die Besatzungen von insgesamt zwölf Streifenwagen im Kieler

Stadtgebiet.



Der Fahrer fiel an verschiedenen Kontrollstellen mit stark überhöhter

Geschwindigkeit und dem Missachten von Haltesignalen auf. Schließlich gelang es

den Beamten, den polizeibekannten Audifahrer im Bereich des Spitzbergenweges

nach kurzer Flucht zu Fuß vorläufig festzunehmen.



Eine Blutprobe war angeordnet worden, nachdem die Atemalkoholkonzentration laut

Messgerät bei 1,77 Promille lag.



Die Verfolgungsfahrten konnten durch die Polizei als Video aufgezeichnet werden;

eine Strafanzeige unter anderem wegen Verdachtes des Verstoßes gegen § 315c STGB

(Gefährdung des Straßenverkehrs) wurde gefertigt.



Oliver Pohl



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/4480560

OTS: Polizeidirektion Kiel



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell