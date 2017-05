Kiel: Fliegerbombe in Wellingdorf aufgefunden - Donnerstag Entschärfung

Kiel (ots) -



Donnerstagnachmittag muss eine amerikanische Fliegerbombe aus dem

zweiten Weltkrieg in Wellingdorf durch Mitarbeiter des

Kampfmittelräumdienstes entschärft werden. Anwohner müssen bis 15 Uhr

ihre Häuser verlassen. Die erforderlichen Straßensperrungen werden

ebenfalls ab 15 Uhr eingerichtet. Der Ostring wird ab 16 Uhr zwischen

Franziusallee und Wischhofstraße gesperrt.



In einem gemeinsamen Gespräch am Dienstagnachmittag haben

Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes, der Polizei, der Stadt Kiel,

der Rettungsdienste und Weiteren entschieden, dass die Entschärfung

der 500 Kilogramm schweren Bombe ab 17 Uhr erfolgen soll. Die

Entschärfung der mit zwei Zündern versehenen Bombe soll etwa 1,5

Stunden dauern.



Um einen reibungs- und gefahrlosen Ablauf der Entschärfung zu

gewährleisten, ist es erforderlich, dass sämtliche Anwohner in einem

Radius von etwa 500 Metern ihre Wohnungen verlassen müssen. Dies

betrifft nach Angaben der Stadt Kiel etwa 4.200 Menschen in ca. 2.600

Haushalten.



Betroffen sind Haushalte in folgenden Straßen: Danziger Straße,

Ebinger Straße, Erlenkamp, Hagener Straße, Hangstraße,

Havemeisterstraße, Katharinenstraße, Kieler Kuhle, Klausdorfer Weg

(Hausnummern 31 - 175 sowie 32 - 104), Kuchelstraße, Marienwerder

Straße, Peter-Hansen-Straße (nur Hausnummern 1 - 120),

Philipp-Reis-Weg (ungerade Hausnummern 1-5), Radsredder (nur gerade

Hausnummern 2-54), Schönberger Straße (ungerade Hausnummern von

75-171), Stille Gasse, Tilsiter Platz, Timkestraße, Wahlestraße,

Wellingdorfer Straße, Werftstraße (ungerade Hausnummern 1-23), Zur

Hagener Straße. Der Schwanenseepark ist von der Sperrung ebenfalls

betroffen.



Der Ostring kann im Bereich zwischen Franziusallee und

Wischhofstraße noch bis 16 Uhr befahren werden. Kraftfahrern ist es

allerdings bereits ab 15 Uhr nicht mehr möglich, den Ostring im

genannten Bereich zu verlassen.



Die Schönberger Straße kann während der Maßnahmen durchgehend

befahren werden.



Für Anwohner, die keine Möglichkeit haben, sich anderweitig

aufzuhalten, sind ab 15 Uhr Räumlichkeiten im Oberstufenkolleg des

Gymnasiums Wellingdorf (Schönberger Straße 67, Zuwegung über

Wischhofstraße) geöffnet. Kranke Personen sollten an ihre Medikamente

denken, Eltern von Kleinkindern an entsprechende Nahrung.



Die Stadt Kiel schaltet Donnerstag ab 08 Uhr bis Entschärfungsende

die Leitungen des Bürgertelefons frei. Die Rufnummer lautet 0431 /

5905 221. Hier sollten sich insbesondere Bürger melden, die nicht in

der Lage sind, ihre Wohnungen eigenständig zu verlassen. Seitens der

Stadt werden Mittwochvormittag Handzettel an alle betroffenen

Haushalte verteilt, die sämtliche Informationen rund um die

Entschärfung beinhalten.



Pressevertreter haben nach der Entschärfung die Möglichkeit,

entsprechende Aufnahmen der Bombe zu fertigen und von Pressesprechern

der Polizei sowie Mitarbeitern des Kampfmittelräumdienstes O-Töne zu

erhalten. Treffpunkt für Medienvertreter ist ab 15 Uhr das

Oberstufenkolleg des Gymnasiums Wellingdorf. Hier erfolgt die

Betreuung und anschließende Begleitung zum Entschärfungsort durch

Pressesprecher der PD Kiel.



Matthias Arends









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

