Kiel: Fliegerbombe erfolgreich entschärft

von shz.de

19. Juli 2018, 20:13 Uhr

Kiel (ots) - Die amerikanische Fliegerbombe in der Nähe des

Holstein-Stadions ist durch Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes

erfolgreich entschärft worden. Die Arbeiten verliefen problemlos.

Sämtliche Straßensperrungen sind wieder aufgehoben worden.



Der 250 Kilogramm schwere Blindgänger aus dem 2. Weltkrieg war ab

18:20 Uhr entschärft worden. 20 Minuten später war die Bombe bereits

entschärft und die Experten vom Kampfmittelräumdienst konnten

Entwarnung geben.



In einem Umkreis von rund 300 Metern um den Fundort mussten ab

17:30 Uhr ungefähr 500 Personen ihre Wohnhäuser verlassen. Die

Evakuierung und die Einrichtung der Straßensperrungen verliefen ohne

Zwischenfälle. Die Einsatzleiterin der Polizei betonte, dass die

Bürger gut informiert waren und sich sehr gut auf die Räumung

eingestellt haben, wodurch der Einsatz reibungslos ablaufen konnte.



Oliver Pohl









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell