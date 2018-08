Kiel: Feuer in zwei Kieler Mehrfamilienhäusern

von shz.de

02. August 2018, 16:33 Uhr

Kiel (ots) - In der vergangenen Nacht kam es gleich zu zwei

Bränden im Kieler Stadtteil Suchsdorf. Einsatzkräfte waren gegen

Mitternacht zunächst zu einem Feuer im Amrumring 6 gerufen worden.

Die Hausbewohner wurden evakuiert, zwei Personen mussten mit einer

Rauchgasintoxikation durch eingesetzte Rettungskräfte ins Krankenhaus

gebracht werden. Die Löscharbeiten am ersten Brandort waren noch

nicht abgeschlossen, als um 02.57 Uhr ein weiteres Feuer im Amrumring

105 gemeldet wurde. Da es nur wenige Meter bis zur zweiten

Brandstelle waren, konnte das Feuer durch die Feuerwehr umgehend

gelöscht werden. Nur durch das schnelle Eingreifen wurde verhindert,

dass erneut Menschen verletzt werden. Durch das Feuer enstand ein

nicht unerheblicher Sachschaden. Die Kieler Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und am heutigen Tag an beiden Objekten eine

umfangreiche Spurensicherung durchgeführt. Dabei konnte festgestellt

werden, dass ein technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen

werden kann. Auf Grund der Spurenlage und weiterer Erkenntnisse kann

von einer Brandstiftung ausgegangen werden.



Wer zum genannten Zeitpunkt im Bereich des Brandortes

Feststellungen gemacht hat, wie zum Beispiel ungewöhnliche Geräusche

oder auffällige Personen, der wird gebeten, Kontakt zur

Kriminalpolizei unter 0431 / 160 3333 aufzunehmen.



Lisa Morgenthal









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell