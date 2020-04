Kiel: Festnahme nach Kupferdiebstahl

Avatar_shz von shz.de

06. April 2020, 11:23 Uhr

Kiel (ots) - Sonntagabend haben Polizeibeamte einen 58-Jährigen festgenommen, der zuvor mehrere Kupferrohre von einer Baustelle im Hasseldieksdammer Weg gestohlen haben soll.



Ein Zeuge meldete sich gegen 23:45 Uhr über 110 bei der Polizei und teilte mit, dass eine Person Gegenstände von der Baustelle in Höhe Hausnummer 23 in ein Auto laden würde. Eingesetzte Polizeibeamte mehrerer Kieler Reviere konnten zunächst vor Ort keinen Tatverdächtigen antreffen, wohl aber den unverschlossenen Wagen. In diesem stellten sie insgesamt 26 Kupferrohre sicher. Im Umfeld fanden sich weitere Kupferrohre, die offenbar zum Abtransport bereitgelegt waren.



Während die Streifenwagen nach Beendigung der Maßnahmen den Einsatzort verließen, verblieben zwei zivile Beamte des Kriminaldauerdienstes vor Ort. Gegen 01:15 Uhr zahlte sich die Geduld aus, als der 58 Jahre alte Tatverdächtige zu seinem Wagen zurückkehrte. Er wurde vorläufig festgenommen. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Anzeigenaufnahme kam er wieder auf freien Fuß.



