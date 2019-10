Kiel: Festnahme nach Einbruch in Tankstelle

Avatar_shz von shz.de

09. Oktober 2019, 12:54 Uhr

Kiel (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nahmen Beamte

des 1. Polizeireviers und des Polizeibezirksreviers Kiel einen Mann

nach dem Einbruch in eine Tankstelle im Knooper Weg fest.



Mittwochmorgen gegen 03:00 Uhr meldete sich ein Anwohner aus dem

Knooper Weg bei der Regionalleitstelle und teilte mit, dass er eine

männliche Person beobachte, die offenbar gegenwärtig in eine

naheliegende Tankstelle einbrach.



Umgehend wurden diverse Streifenwagen zum Einsatzort entsandt. Vor

Ort trafen die Beamten auf einen Mitarbeiter der Tankstelle. Dieser

berichtete, dass er bei Dienstantritt im rückwärtigen Bereich des

Gebäudes auf eine maskierte Person getroffen sei, die gerade aus der

Tankstelle flüchten wollte. Er habe noch versucht die Person

aufzuhalten, was aber mislang.



Im Nahbereich stellte eine Streifenwagenbesatzung des 1.

Polizeireviers kurz darauf einen amtsbekannten Mann fest, der sich in

einem Hauseingang schlafend stellte und zunächst nicht auf Ansprache

durch die Beamten reagierte. Durch einen eingestezten Diensthund des

Polizeibezirksrviers konnte die Fährte des Täters von der Tankstelle

bis zum Aufenthaltsort der angeblich schlafenden Person verfolgt

werden. Bei Erscheinen des Diensthundes schreckte der Mann auf und

versuchte zu flüchten, was die Beamten verhindern konnten. Sie nahmen

den 25-jährigen Mann fest und verbrachten ihn zunächst ins

Polizeigewahrsam.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel soll der Mann am heutigen

Tag einem Haftrichter vorgeführt werden.Über das Ergebnis wird

nachberichtet.



Es war einer der letzten Einsätze des Diensthundes Aron, der nun

mit einem letzten dienstlichen Erfolg im Rücken seinen wohlverdienten

Ruhestand antreten wird.



Jan von Einem









