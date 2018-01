Kiel: Festnahme nach Einbruch in Keller

von shz.de

erstellt am 02.Jan.2018 | 11:23 Uhr

Kiel (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde mindestens

eine Person beim Einbruch in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses

in Kiel-Elmschenhagen durch Anwohner bemerkt. Die Polizei konnte

einen Täter im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung festnehmen.



Freitagabend gegen 23:10 Uhr nahmen Bewohner eines

Mehrfamilienhauses im Isarweg verdächtige Geräusche und Stimmen aus

den Kellerräumlichkeiten wahr. Auf der Suche nach der Ursache für die

Geräusche stellte ein Bewohner eine eingeschlagene

Kellerfensterscheibe fest. Zudem konnte er eine männliche Person

beobachten, die, offenbar durch ihn überrascht, vom Tatort flüchtete.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Beamte des

Polizeibezirksreviers Kiel einen Tatverdächtigen vorläufig

festnehmen. Der 17-jährige Kieler wurde nach der

erkennungsdienstlichen Behandlung beim Kriminaldauerdienst an seinen

Vater übergeben. Die Ermittlungen bezüglich weiterer Tatverdächtiger

dauern an.



Jan von Einem









