Kiel: Festnahme nach Bedrohung mit Messer

11. Juli 2019, 13:13 Uhr

Kiel (ots) - Am Donnerstagmorgen kam es in der Jungmannstraße zu

einem Nachbarschaftsstreit, bei dem ein 37-Jähriger seinen Nachbarn

mit einem Messer bedrohte. Zwei eingesetzte Polizeibeamte des 2.

Polizeireviers mussten im Rahmen des Einsatzes ihr Pfefferspray

einsetzen und den Schusswaffengebrauch androhen. Der Mann konnte

überwältigt werden und wurde ins Polizeigewahrsam gebracht.



Gegen 10:15 Uhr meldete sich ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses

der Jungmannstraße bei der Einsatzleitstelle und schilderte, dass

sein Nachbar ihn mit einem Messer bedrohen und bepöbeln würde. Er

habe damit auch auf seine Wohnungseingangstür eingestochen und diese

dabei erheblich beschädigt.



Ein Streifenwagen des 2. Polizeireviers eilte zu dem Einsatzort

und traf vor dem genannten Haus auf einen 37-Jährigen, der ein

Einhandklappmesser in der Hand hielt. Die Polizeibeamten riefen dem

Mann zu, er solle sofort das Messer weglegen. Dies machte er jedoch

nicht. Während der eine Beamte sein Pfefferspray einsetzte, zog der

Andere umgehend seine Dienstwaffe und drohte den Schusswaffengebrauch

an.



Der 37-Jährige behielt trotz des Pfeffersprayeinsatzes weiterhin

sein Messer in der Hand und entfernte sich langsam von den Beamten.

Die Polizisten setzten erneut ihr Pfefferspray ein. Nach wenigen

Metern kniete sich der Mann nieder, schmiss das Messer weg und ließ

sich widerstandslos festnehmen. Die eingesetzten Beamten brachten ihn

ins Polizeigewahrsam. Bei dem Vorfall kamen weitere Streifenwagen zum

Einsatz, die den Einsatzort weiträumig absperrten. Warum es zu den

Nachbarschaftsstreitigkeiten gekommen ist, müssen die weiteren

Ermittlungen ergeben.



