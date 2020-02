Kiel: Festnahme eines Täters nach versuchtem Einbruchdiebstahl

Avatar_shz von shz.de

24. Februar 2020, 11:13 Uhr

Kiel (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag nahmen Polizeibeamte des 4.

Polizeireviers Kiel um kurz vor 02 Uhr bei der Durchsuchung eines Vereinsheims

in der Werftstraße einen Einbrecher fest, der sich vergeblich in den

Toilettenräumen versteckt hielt.



Zeugen informierten die Polizei darüber, dass die Scheibe einer Bürotür im

betroffenen Vereinsheim eingeschlagen worden sei und dass ein dort befindlicher

Zigarettenautomat Aufbruchsspuren aufweise. Es war zu diesem Zeitpunkt nicht zu

vermuten, dass sich der Täter noch in den Räumen aufhalten würde. Die

eingesetzten Polizeibeamten durchsuchten im Anschluss natürlich dennoch die

gesamte Tatörtlichkeit und konnten den Täter in hockender Stellung auf einer

Toilette sitzen antreffen und widerstandslos festnehmen. Außerdem stellten die

Beamten das mitgeführte Tatwerkzeug, mehrere Schraubendreher und einen Hammer,

als Beweismittel sicher. Der männliche Beschuldigte räumte die Tat in einer

anschließenden Vernehmung ein und wurde nach erfolgter Blutprobenentnahme und

erkennungsdienstlicher Behandlung wieder in Freiheit entlassen, da keine

Haftgründe vorlagen.



Philipp Vorbau



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/4528209

OTS: Polizeidirektion Kiel



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell