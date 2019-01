Kiel: Festnahme bei Bombenentschärfung

von shz.de

24. Januar 2019, 13:58 Uhr

Kiel (ots) - Während der gestrigen Bombenentschärfung fiel einem

an einem der Sperrposten eingesetzten Beamten eine Personengruppe

durch ihr Verhalten auf. Während der Überprüfung der Personalien

stellte sich heraus, dass gegen eine der Personen ein offener

Haftbefehl vorlag. Er kam anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.



Der Polizist des 4. Reviers befand sich gegen 12:15 Uhr am

Sperrposten Brückenstraße / Ellerbeker Straße und beobachtete von

dort eine vierköpfige Gruppe junger Männer, die sich aus seiner Sicht

auffällig verhielten. Er sprach die Gruppe an und ließ sich die

Ausweise aushändigen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass

gegen einen der Überprüften ein offener Haftbefehl vorlag. Der

23-Jährige wurde anschließend von hinzugerufenen Beamten des 4.

Reviers in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.



