Kiel: Fernsehteam begleitet Polizisten auf der Kieler Woche

Kiel (ots) -



Ein Team des ZDF hat Sonntagnachmittag unsere Kollegen Maike und

Jan während ihrer Schicht auf der mobilen Wache begleitet und

anschließend die Arbeit an einer Kontrollstelle gefilmt. Der Beitrag

wird Montag in der "ZDF drehscheibe" (12:10 Uhr - 13 Uhr) gesendet.



Anmerkung:



Da wir aus technischen Gründen derzeit weder Facebook noch Twitter

nutzen können, postet die Polizeidirektion Kiel in unregelmäßigen

Abständen Informationen und Impressionen von der Kieler Woche über

den Weg der Pressemitteilung.









