Kiel: Fazit der Bundespolizei nach Abschluss der diesjährigen Kieler Woche

28. Juni 2018, 11:33 Uhr

Kiel (ots) - Die Bundespolizei ist im eigenen

Zuständigkeitsbereich zufrieden mit dem Verlauf der Kieler Woche

2018.



Zwar kam es, wie bei derartigen Großveranstaltungen üblich, wieder

zu einer Vielzahl von polizeilicher Maßnahmen (knapp 2000) wie z. B.

Identitätsfeststellungen, Durchsuchungen, Sicherstellungen,

Platzverweisen und Gewahrsamnahmen. Insgesamt ist aber festzuhalten,

dass trotz steigender Zahl an Bahnreisenden - ca. 100.000 mehr als im

Vorjahr - das Straftataufkommen das Niveau des Vorjahres nur

geringfügig übersteigt. So wurden knapp 60 Straftaten mit Kieler

Woche Bezug, durch die Bundespolizei, festgestellt.



Aufgrund des zu erwartenden steigenden Reiseaufkommens mit der

Bahn, hatte die Bundespolizei das Personal auf dem Bahnhof in Kiel

aufgestockt und zusätzlich viedeotechnik aufgebaut. Gerade an den

Wochenenden wurden zum Teil die angrenzenden Bahnhöfe durch

Bundespolizisten während der Anreise zur Kieler Woche überwacht und

relevante Züge begleitet, um schnell reagieren zu können und den

bahnreisenden Besuchern der Kieler Woche ein Gefühl von

größtmöglicher Sicherheit zu geben. Viele nette Worte, durch Besucher

der Veranstaltung aus aller Herren Länder, gab es für die Präsenz

der Polizei im und um den Bahnhof herum. "Hier zeigt sich, dass die

personelle Aufstellung sowie das besonnene Auftreten und Einschreiten

der eingesetzten Bundespolizeikräfte richtig war."









