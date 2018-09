Kiel: Fahrraddieb vorläufig festgenommen

von shz.de

14. September 2018, 08:53 Uhr

Kiel (ots) - Am Donnerstagabend nahmen Beamte des 3.

Polizeireviers gegen 20:30 Uhr einen Mann vorläufig fest, der in der

Hofteichstraße ein Fahrrad gestohlen haben soll.



Der 40-Jährige hatte sich laut Aussage einer Zeugin in Richtung

Neue Hamburger Straße auf dem Rad davon gemacht. Beamte des

sogenannten Brennpunktteams trafen den Verdächtigen an und nahmen ihn

vorläufig fest. Das Fahrrad wurde dem Eigentümer zurückgegeben.



Nach Fertigen der Anzeige wurde der Mann wieder entlassen.



Oliver Pohl









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell