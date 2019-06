Kiel: Erste Zwischenbilanz der Kieler Woche aus polizeilicher Sicht

von shz.de

23. Juni 2019, 12:53 Uhr

Kiel (ots) - Die diesjährige Kieler Woche geht in den dritten Tag.

Aus polizeilicher Sicht verläuft das Fest mit bislang zigtausenden

Besuchern überwiegend friedlich, auch wenn die Anzahl der Straftaten

im Vergleich zum Vorjahr angestiegen ist. Für die Einsatzkräfte gab

es eine hohe Einsatzbelastung.



Im Bereich der Hörn und des Bootshafens kam es Samstagabend zu

sechs Widerständen, an denen insgesamt 15 Personen beteiligt waren.

Hierbei wurden drei Polizisten leicht verletzt, konnten ihre Dienste

aber fortsetzen. Auffallend und zugleich erschreckend war der hohe

Solidarisierungsgrad von zunächst Unbeteiligten, die die Maßnahmen

der Polizei störten.



Insgesamt betrachtet ist die Zahl der Straftaten im Vergleich zum

Vorjahr gestiegen. Bislang nahm die Polizei 54 (2018: 34) Anzeigen

auf, 27 davon wegen Rohheitsdelikten. Der Großteil der Straftaten

(36) wurde am sehr besucherstarken Samstagabend begangen. Am Freitag

blieb es mit 18 aufgenommenen Anzeigen vergleichsweise ruhig.



Gegen 30 Personen sprach die Polizei bislang einen Platzverweis

aus, den die Betroffenen in 27 Fällen auch befolgten. Für die anderen

drei endete der Abend im Polizeigewahrsam. Hier sind die Zahlen des

Vorjahres nahezu gleich.



Als übermäßig alkoholisiert und hilflos wurden der Polizei bislang

28 Personen (2018: 17) gemeldet. Elf von ihnen waren derart

alkoholisiert und kamen deshalb und aufgrund des Umstands, das keine

Angehörigen oder Bekannten erreicht werden konnten, zur Ausnüchterung

ins Polizeigewahrsam.



Ein 31-Jähriger Besucher der Kieler Woche wurde Samstagabend gegen

22:30 Uhr von Passanten in der Kaistraße in Bahnhofsnähe bewusstlos

aufgefunden. Nach jetzigem Stand hat der Mann eine Hirnblutung

erlitten und musste reanimiert werden. Er schwebt in Lebensgefahr.

Der Mann stand vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

und soll Zeugenangaben zufolge in eine Auseinandersetzung verwickelt

gewesen sein, in dessen Verlauf er nach einem Schlag gegen den Kopf

zu Boden ging. Die genauen Tatumstände sind noch unklar, die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Gegen 01:15 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag trauten

Beamte des 2. Reviers ihren Augen nicht, als ein 30-Jähriger in ihrer

Sichtweite einen Wagen der 1. Einsatzhundertschaft besprühte. Bei

seiner Festnahme fanden die Polizisten zudem Betäubungsmittel auf.



Bei den von Polizei und Stadt gemeinsam durchgeführten

Jugendschutzstreifen fielen Freitag und Samstag insgesamt 14

alkoholisierte Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren auf. Kinder

wurden bislang nicht alkoholisiert angetroffen.



Zwei angemeldete Demonstrationen am Freitag und eine

Spontandemonstration am Samstag, die alle auf oder im Umfeld einer

Veranstaltungsfläche stattfanden, verliefen problemlos und ohne

besondere Vorkommnisse.



Matthias Arends









Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell