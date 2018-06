Kiel: Erste Zwischenbilanz der Kieler Polizei zur Kieler Woche 2018

von shz.de

17. Juni 2018, 16:03 Uhr

Kiel (ots) - Die ersten beiden Tage der Kieler Woche bescherten

der Polizei wie erwartet eine hohe Einsatzbelastung. Herausragende

Einsätze oder besondere Lagen gab es nicht.



Das gute Wetter, vor allem am Samstagabend, sorgte für ein starkes

Besucheraufkommen. Wie auch in den vergangenen Jahren feierten

zehntausende Menschen, ohne die Polizei zu benötigen. In wenigen

Fällen war das leider anders. Aber auch hier kann nach dem

derzeitigen Stand gesagt werden, dass sich der Polizei ein sehr

ähnliches Bild wie im Vorjahr geboten hat. Wir betrachten hier den

Zeitraum vom Freitag, den 15. Juni 12:00 bis Sonntag, den 17. Juni,

07:00 Uhr.



Da die Zahlen fast identisch zum Vorjahr ausgefallen sind, gebe

ich hier lediglich die Zählungen aus diesem Jahr wieder. Am Ende der

Kieler Woche werden wir einen umfangreicheren Vergleich zum Vorjahr

ziehen.



Insgesamt wurden 34 Straftaten gezählt. Davon handelte es sich um

12 Rohheitsdelikte, jeweils ein Sexualdelikt und einen Widerstand

gegen Vollstreckungsbeamte. Eine Person wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 27 Menschen wurden Platzverweise ausgesprochen; einer von ihnen

wurde in Gewahrsam genommen. Von 17 hilflosen Personen wurden zwei in

Gewahrsam genommen.



Die Jugendschutzstreifen nahmen sich insgesamt neun

alkoholisierter Jugendlicher zwischen 16 und 17 Jahren an. Dieses

Konzept hat sich erneut bewährt.



Auch das Kontroll- und Sperrkonzept hat sich bewährt und führte

nur zu geringen Einschränkungen für die Besucherinnen und Besucher.

Der Aufenthalt des Bundespräsidenten verlief auch unspektakulär und

entspannt. Wir freuen uns, wenn unser gemeinsames Fest so weiter

geht.



