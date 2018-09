Kiel: Ermittlungserfolg mit Festnahme für die Ermittlungsgruppe Speiche

von shz.de

28. September 2018, 10:13 Uhr

Kiel (ots) - Am Donnerstagvormittag gegen 10:30 Uhr konnte im

Bereich des Exerzierplatzes in Kiel ein 25-Jähriger festgenommen

werden, nachdem er über eine Verkaufsplattform im Internet ein

gestohlenes Fahrrad verkaufen wollte.



Die Beamten der Ermittlungsgruppe nahmen den jungen Mann fest,

nachdem sie mit ihm einen Schein-Verkaufstermin auf dem Exerzierplatz

vereinbart hatten. Ermittlungen ergaben, dass das auf der

Internetplattform angebotene Fahrrad gestohlen war. An der

Wohnanschrift des Täters konnte ein weiteres Fahrrad sichergestellt

werden, welches vermutlich auch aus einem Diebstahl stammt.



