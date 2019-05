Kiel: Ermittlungserfolg für die EG Straßendeal

von shz.de

- Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der

Polizeidirektion Kiel -



Beamte der "Ermittlungsgruppe Straßendeal" haben

Dienstagnachmittag in einer Gaardener Wohnung eine größere Menge

Betäubungsmittel und eine Waffe aufgefunden. Der Tatverdächtige kam

in Untersuchungshaft.



Nach einem Hinweis suchten die Polizisten der EG, bestehend aus

Beamten des Kommissariats 17 der Kieler Kriminalpolizei und des 4.

Reviers, die Wohnung in der Hofstraße mit einem

Durchsuchungsbeschluss auf. Sie fanden dort etwa 250 Gramm Haschisch,

140 Gramm Marihuana, 500 Ecstasypillen und Kokain im einstelligen

Gramm-Bereich auf. Im Weiteren stellten sie einen Schlagring mit

eingebautem Elektroschocker fest und stellten diesen ebenfalls

sicher.



Der 25 Jahre alte Mieter der Wohnung wurde festgenommen und

Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem Haftrichter

vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß Untersuchungshaftbefehl, der

sofort vollstreckt wurde.



Axel Bieler, Staatsanwaltschaft Kiel



Matthias Arends, Polizeidirektion Kiel









