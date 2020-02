Kiel: Entschärfung eines Blindgängers am Holstein-Stadion

Avatar_shz von shz.de

19. Februar 2020, 10:43 Uhr

Kiel (ots) - Am Freitag, den 21. Februar, wird in der Nähe des Holstein-Stadions

ein Bombenblindgänger entschärft und geborgen. Bei der Bombe, die bei

Sondierungsarbeiten durch Spezialisten des Landeskriminalamtes gefunden wurde,

handelt es sich um eine amerikanische 500 Pfund Bombe mit Bug- und Heckzünder.



Zurzeit überprüfen die Experten, ob sich an einem weiteren Verdachtspunkt eine

zweite Bombe befinden könnte.



Für die Entschärfung werden ab 11:00 Uhr im Nahbereich des Stadions Straßen

betroffen sein. Weitere Informationen zu dem Evakuierungsgebiet sowie eine Karte

des betroffenen Gebietes sind auf www.kiel.de zu finden.



Es sollen rund 2.600 Menschen in 1.944 Haushalten von der Entschärfung betroffen

sein. Das Bürger- und Ordnungsamt der Landeshauptstadt Kiel verteilt an alle

betroffenen Haushalte einen Handzettel mit wichtigen Informationen. Die neuen

Handzettel der Stadt Kiel sind in geschlechtergerechter Sprache verfasst und

weisen in mehreren Sprachen auf die Entschärfung hin. Ein QR-Code führt die

Betroffenen direkt auf die Website der Stadt Kiel.



Betroffene werden gebeten, sich auf eine mehrstündige Abwesenheit einzustellen

und gegebenenfalls Verpflegung, Arzneimittel, Babynahrung u. ä. mitzuführen.



Die Entschärfung der Bombe durch den Kampfmittelräumdienst soll ab 12:00 Uhr

erfolgen. Als Ersatzunterkunft steht für die Zeit der Evakuierung die

Talinnhalle der Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule im Elendsredder 26 in 24106

Kiel bereit. Dort können sich ab 11:00 Uhr auch interessierte Medienvertreter

einfinden.



Personen, die auf medizinische Hilfe angewiesen sind oder Fragen zur Evakuierung

haben, bittet die Stadt um die Nutzung des Bürgertelefons der Berufsfeuerwehr

Kiel. Dieses steht unter 0431-5905-555 am Donnerstag, den 20. Februar, zwischen

08:00 und 18:00 Uhr und am Freitag, den 21. Februar, von 07:00 Uhr bis zum

Evakuierungsende zur Verfügung. Es wird auch gebeten, Nachbarn über die

Evakuierung zu informieren.



Die Bundesstraßen 76 und 503 werden in dem betroffenen Bereich gesperrt und der

Verkehr umgeleitet. Dieser Bereich sollte während der Entschärfung weiträumig

umfahren werden. Die Polizei rechnet mit deutlichen Verkehrsbehinderungen im

Stadtgebiet.



