Kiel: Einbruch in eine Wohnung endet mit Untersuchungshaftbefehl

Kiel (ots) - Am Sonntagabend nahmen Beamte des 4. Polizeireviers

einen Einbrecher auf frischer Tat fest. Der Mann hatte sich in der

Preetzer Straße Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus

verschafft. Eine aufmerksame Hausbewohnerin hatte den Einbrecher

bemerkt und die Einsatzleitstelle der Polizei über den Notruf 110

informiert.



Gegen 21:30 Uhr hörte die Mieterin eines Mehrfamilienhauses in der

Preetzer Straße laute Geräusche im Hausflur. Als sie auf den Flur

trat, sah sie einen ihr unbekannten Mann in der Nachbarwohnung. Die

Tür zur Wohnung war offensichtlich aufgebrochen worden. Als der Mann

die Nachbarin wiederum bemerkte, trat er sofort die Flucht an.



Den alarmierten Streifenwagen des 4. Polizeireviers fiel noch auf

dem Weg zum Einsatzort eine männliche Person auf, die auf einer Bank

an einer Bushaltestelle in direkter Nähe zum Tatort saß. Die Person

entsprach der guten Beschreibung, die die Zeugin über den Notruf an

die Einsatzleitstelle weitergegeben hatte. Die Polizeibeamten nahmen

den ihnen nicht unbekannten 22-jährigen Iraner vorläufig fest. Bei

der Durchsuchung der Kleidung fanden sie diverses Werkzeug.



Im Anschluss brachten die Beamten den Tatverdächtigen nach

Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel ins Polizeigewahrsam.

Dort musste der Mann die Nacht verbringen, um am Montag einem

Haftrichter am Amtsgericht Kiel vorgeführt zu werden. Dieser erließ

auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel Untersuchungshaftbefehl.



Matthias Felsch









Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 29.Aug.2017 | 08:03 Uhr