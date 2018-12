Kiel: Einbrecher vor Supermarkt vorläufig festgenommen

von shz.de

10. Dezember 2018, 14:23 Uhr

Kiel (ots) - Heute früh nahmen Beamte des 4. Polizeireviers gegen

3:00 Uhr einen 21-jährigen Mann vorläufig fest, der im Landskroner

Weg versucht haben soll, in einen Supermarkt einzubrechen. Die

Beamten stellten ihn, als er vom Markt kommend durch ein Loch in

einem Zaun kroch. Er konnte gleich liegen bleiben, weil ihm

Handfesseln angelegt wurden. Dann ging es in das Polizeigewahrsam.

Nach Blutprobenentnahme und erkennungsdienstlicher Behandlung wurde

der Mann entlassen. Er wird sich wegen des besonders schweren Falls

des Diebstahls verantworten müssen. Aufmerksam wurde die Polizei

übrigens durch den Hinweis einer Sicherheitsfirma. Bei ihr war ein

Einbruchalarm aufgelaufen.



