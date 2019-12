Kiel: Einbrecher festgenommen

Avatar_shz von shz.de

30. Dezember 2019, 15:53 Uhr

Kiel (ots) - Beamten des 4. Polizeireviers ist nach einem Hinweis die Festnahme

zweier Einbrecher gelungen.



Am Sonntag, den 29. Dezember, meldete sich gegen 16:00 Uhr ein Anwohner der

Helenenstraße über den Polizeiruf 110 bei den Kollegen. Er hatte beobachtet, wie

zwei Männer sich auffällig an einer Doppelhaushälfte zu schaffen machten und

schließlich ein Fenster aufhebelten.



Der Zeuge führte die Beamten an die Tatverdächtigen heran, die diese kurz darauf

vorläufig festnehmen konnten.



Bei den Männern konnte Stehlgut gefunden und sichergestellt werden.



Das Kommissariat 12 der Bezirkskriminalinspektion hat die Ermittlungen

aufgenommen. Ein Haftrichter hat in beiden Fällen einen Haftbefehl erlassen; die

beiden Männer werden jetzt in die JVA Neumünster verbracht.



Oliver Pohl



